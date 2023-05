No Time To Die

L’autore di James Bond Charlie Higson, scrittore dei romanzi sul giovane 007, ha criticato i film dell’era di Daniel Craig tra cui l’ultimo No Time To Die.

Durante un’intervista con il Sunday Times (come riportato da Express), Higson ha ammesso una certa delusione per l’ultimo capitolo:

“Sono andato a vedere No Time to Die con il mio figlio maggiore, Frank, che ha 30 anni e mi ha detto: ‘Mi è sembrato un film di Bond girato da persone che provano imbarazzo a girare un film di Bond’. Bisognava guardare i due film precedenti per capirci qualcosa e quindi pensi: ‘Ma che caz*o’“.

Ha poi dato i suoi suggerimenti: “Incentrate ogni film su una missione e permettetegli di fare Bond. Esagerano sempre, lo rendono troppo complesso. I migliori film di Bond sono i Mission: Impossible. Non c’è nessun tipo di interiorità, sono solo: “Wow! Guarda quell’edificio… vorrei tanto salirci sopra e far esplodere tutto“.

Cosa ne pensate delle parole di Higson sui film di James Bond? Ditecelo nei commenti!

Classifiche consigliate