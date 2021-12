A quanto pare, nel 2021, aver ricevuto ben 7 nomination agli Oscar, una Palma d’oro e un Leone d’oro non basta ad assicurarsi la produzione di un nuovo film, stando a quanto raccontato da

Il regista di Salford, classe 1943, vincitore della Palma d’oro a Cannes nel 1996 per Segreti e bugie e del Leone d’oro a Venezia nel 2004 per Il segreto di Vera Drake ha infatti spiegato a iNews le sue recenti traversie professionali.

Mike Leigh racconta:

Sto realizzando di avere dei problemi a trovare i fondi per il mio nuovo film. La gente vuole sapere di cosa si tratti e il perché. Netflix mi ha appena rifiutato, cosa alquanto vergognosa perché loro sono pieni zeppi di soldi. Hanno detto che non possono contemplare di finanziarlo senza sapere da chi sia composto il cast o di cosa parli. Ed è un nonsense perché, se lo producessero, le persone lo guarderebbero perché sarebbe dappertutto.

Mike Leigh non dirige un film da Peterloo (prodotto fra l’altro da Amazon Studios) e, prima della pandemia, sembrava che gli ingranaggi si fossero messi in moto e che il filmmaker avesse trovato, anche grazie alla vendita dei diritti, il budget per quello che sarebbe stato il suo nuovo film (ecco un articolo del tempo pubblicato dall’Hollywood Reporter).

Apparentemente però, i player del settore, nonostante non si facciano normalmente troppi problemi quando si tratta di produrre (o acquisire) pellicole multimiliardarie o meno concepite da filmmaker vari ed eventuali, non sembrano però troppo interessati ai progetti di un acclamato regista che, normalmente, non è neanche eccessivamente costoso. Le sue ultime pellicole Peterloo (LEGGI LA RECENSIONE) e Turner, sono costate, rispettivamente, 18 e 11 milioni di dollari.

Cosa ne pensate? Se siete iscritti a Badtaste+ potete commentare e dire la vostra nello spazio dei commenti qua sotto.

BadTaste è anche su Twitch!