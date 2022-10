Mila Kunis racconta perché finì nei problemi durante le riprese di Non mi scaricare

Nel 2008, Mila Kunis figurava nel cast di Non mi scaricare (Forgetting Sarah Marshall) commedia di buon successo diretta da Nicolas Stoller, prodotta da Judd Apatow e interpretata anche da Jason Segel, Kristen Bell, Russell Brand, Bill Hader e Paul Rudd.

In un video realizzato per Vanity Fair in cui parla della sua carriera, Mila Kunis ha raccontato di come, durante le riprese di Non mi scaricare sia finita nei guai con la produzione.

L’attrice racconta:

Sono anche finita nei guai (durante la lavorazione di Non mi scaricare, ndr.). Eravamo in questo resort, ci trovavamo su un’isola che ha anche una base militare e, al tempo, un sacco di persone erano venute a visitare i propri figli che si trovavano nella poc’anzi citata base militare. Avevo l’età per bere alcolici al tempo, avevo 22 anni, ricordo di essermi presa un drink, c’era questo ragazzo in mimetica che non poteva bere perché aveva 20 anni. Ho pensato “Che diamine, sta servendo il paese e non può neanche farsi una birra? Gli prenderò un drink!”. L’ho fatto e sono finita nei problemi con quell’hotel. Andarono a riferire la cosa a Shauna, la nostra produttrice, dicendo “La tua attrice ha fatto una cosa che non va bene, non può comprare degli alcolici per dei minorenni”. Io avevo ribattuto dicendo che non era un ragazzino, era un militare che si meritava una birra. Della serie, a chi potrebbe fregare davvero? Grazie al cielo non mi cacciarono a calci e non mi licenziarono e non feci più una cosa del genere… in quell’hotel per lo meno.