Questo mercoledì a New York si sono tenuti i 44esimi New York Women in Film & Television (NYWIFT) Muse Awards. Tra le ospiti omaggiate durante la serata anche Millicent Simmonds, nota al grande pubblico per avere interpretato Regan Abbot nei due film della saga di A Quiet Place.

L’attrice, nel suo intervento, ha parlato di come la sordità stia gradualmente diventando un argomento sempre più sdoganato in una Hollywood sempre più inclusiva verso le disabilità:

In così poco tempo ho assistito già ad un grande cambiamento nell’industria. In questi ultimi anni, ci sono molte più possibilità accessibili per tutti noi. Lo vediamo nella presenza nei sottotitoli nei video, nel fatto che questo si rifletta in una maggiore inclusione nell’industria stessa. Sembra che le persone abbiano una mente più aperta a riguardo. Vedo molta più compassione e gentilezza e sono davvero grata per questo cambiamento.

