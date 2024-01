Jack Black si è unito al cast di Minecraft, l’adattamento cinematografico del popolare videogioco che arriverà al cinema il 4 aprile 2025. Il film è prodotto dalla Warner Bros. e vedrà come protagonista Jason Momoa. La notizia riportata in esclusiva da Deadline è “confermata” dall’attore stesso in un post su Instagram, che potete vedere qui sotto:

A dirigere la pellicola Jared Hess, già regista di Nacho Libre e Napoleon Dynamite.

Nulla sappiamo sulla pellicola, se non che seguirà la scia di recenti adattamenti di successo come Detective Pikachu e Sonic – il film. Secondo la testata, Black vestirà i panni di un personaggio di nome Steve. Fanno parte del cast anche Emma Myers, Danielle Brooks e Sebastian Eugene Hansen.

Il film venne annunciato per la prima volta otto anni fa, nel 2014, e da allora diversi registi hanno proposto le loro versioni, ma nessuna è mai andata in porto. Minecraft è un videogioco creato da Markus “Notch” Persson e pubblicato nel 2009, con esso è possibile costruire mondi utilizzando mattoncini non dissimili dal Lego, almeno nel principio.

Cosa ne pensate? Siete curiosi di vedere Jack Black in Minecraft? Lasciate un commento!

Seguiteci su TikTok!

FONTE: Instagram /Deadline

Classifiche consigliate