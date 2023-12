Mission: Impossible 3, diretto da J.J. Abrams vede per la prima volta Ethan Hunt coinvolto in una relazione sentimentale seria. L’agente segreto infatti si sposa con Julia Meade, interpretata da Michelle Monaghan.

Racconta l’attrice a Collider di aver rinunciato alla luna di miele pur di partecipare al film:

Stavamo parlando di J.J. Abrams. Era un grande film. Mi ero appena sposata e ho in sostanza saltato la luna di miele per iniziare subito il film. Ricordo di essere andata al lavoro e io e Tom avevamo una scena intima. Poi sono tornata a casa alla fine della giornata, ho aperto la camera d’hotel e mio marito mi chiede: “Come è andata?” E io: “Oh mio Dio, è stato fantastico. Lui era così gentile.” E lui: “Quanto è bello baciare Tom Cruise durante la nostra luna di miele?”. Siamo così fan. (ride ndr)

Per i personaggi del film non è però tutto rosa e fiori. Julia Meade viene infatti rapita dall’avversario di Ethan Hunt (interpretato da Philip Seymour Hoffman), portando l’agente a inscenare la finta morte della moglie per proteggerla.

