Come noto, Mission: Impossible 7 (Dead Reckoning – Parte 1), il film in arrivo questa estate nei cinema italiani, avrà la sua prima mondiale proprio a Roma, che ha ospitato le riprese del film con Tom Cruise assieme a Venezia.

Alice nella Città, grazie a Paramount Pictures, metterà a disposizione alcuni biglietti per il pubblico che saranno disponibili fino a esaurimento su questo sito a partire da mercoledì 7 giugno.

All’evento, che si terrà il 19 giugno, saranno presenti il regista, Tom Cruise e altri componenti del cast.

Ecco il comunicato integrale:

Roma, 5 giugno 2023 – Alice nella Città, grazie a Paramount Pictures, dà la possibilità al pubblico di partecipare alla première dell’attesissimo “Mission: Impossible – Dead Reckoning Part One” di Christopher McQuarrie, che si terrà a Roma venerdì 19 giugno alla presenza del cast.

Per assicurarsi uno dei biglietti a disposizione consultare il sito web https://alice.mymovies.it/2022/ o i social di Alice nella città a partire da mercoledì 7 giugno. I biglietti saranno disponibili fino a esaurimento posti.

L’attività rientra all’interno del ciclo “Aspettando Alice – Premiere and Talks” realizzato in collaborazione con all’Assessorato Grandi Eventi, Sport, Turismo e Moda di Roma Capitale che comprende iniziative, eventi e momenti di incontro aperti al pubblico e, in particolare, ai ragazzi, volti a farli appassionare al cinema e a far riscoprire e vivere loro luoghi iconici della Capitale: il Campidoglio, i Fori Imperiali, l’Ara Pacis, i complessi museali e il centro storico.

“Mission: Impossible Dead Reckoning – Parte Uno” è il settimo capitolo della saga action “Mission: Impossible”, diretto da Christopher McQuarrie con Tom Cruise ancora una volta nei panni Ethan Hunt.

Il film girato in parte anche nella capitale , uscirà in Italia il 12 luglio distribuito da Eagle Pictures.

