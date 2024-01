Fraser Taggart ha parlato delle riprese di Mission: Impossible – Dead Reckoning – Parte uno e delle difficoltà legate alle scene ambientate su un treno in corsa girate in Norvegia.

Il direttore della fotografia ha spiegato a Variety che il governo norvegese aveva molte domande:

A nessuno piace sentirsi dire: “Vogliamo usare la ferrovia nazionale per combattere sul tetto di un treno in corsa tra le montagne”. Organizzare tutta la parte burocratica è stata una gatta da pelare.

Dopo un piano d’azione dettagliato, comprensivo di precauzioni di sicurezza, la produzione ha ricevuto il via libera dal governo. È stato poi deciso di non girare su pellicola 35mm come i film precedenti:

Avremmo dovuto fermare il treno ogni due minuti e ricaricare le macchina da presa. […] Con il digitale potevamo andare avanti per 30-40 minuti senza sosta.

Tra i protagonisti della scena c’era anche Hayley Atwell, non così avvezza a stunt simili. Dopo il suo primo ciak, Tom Cruise era euforico:

Era piena di adrenalina, ricordo che Tom le disse: “Ce l’hai fatto, cazz*, ragazza, è stato bellisismo“.

