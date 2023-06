In una recente intervista, Hayley Atwell ha parlato del rapporto tra il suo personaggio, Grace, ed Ethan Hunt in Mission: Impossible 7, dal mese prossimo al cinema.

“Grace è costantemente incostante, un lupo solitario, super vigile” ha commentato l’attrice. “È diventata quello che è per necessità, ha dovuto farlo per sopravvivere. Ha imparato a lavorare sul campo piuttosto che a seguire un addestramento, perciò a volte può essere un po’ sconclusionata, ma sa anche improvvisare e adattarsi alla situazione. E ovviamente ha una storia delle origini simile a Ethan Hunt che ha un trascorso simile, sono due facce della stessa medaglia, un po’ un gatto e un topo… quasi come fratello e sorella per certi versi. Ciò crea una certa esasperazione tra loro due che diventa avvincente e divertente“.

La pellicola sarà nei cinema dal prossimo 12 luglio. Trovate tutte le informazioni nella nostra scheda!

