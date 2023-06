A un mese circa di distanza dall’arrivo nei cinema di Mission: Impossible 7 (Mission: Impossible – Dead Reckoning Parte Uno), sono stati diffusi online i vari poster dei formati cinematografici Premium Large Format.

Come noto, ,a pellicola potrà sfruttare le sale IMAX solo per una settimana circa perché, poi, tutte le sale verranno destinate a Oppenheimer, la nuova pellicola di Christopher Nolan. Come noto, il regista inglese è da sempre un grandissimo sostenitore di questo formato che viene impiegato nativamente durante la lavorazione delle sue pellicole. Non bisogna quindi stupirsi più di tanto se per il suo lungometraggio, la Universal sia riuscita a ottenere l’escluviva per le sale del circuito. Cosa, questa, che ha indispettito non poco Tom Cruise e che ha costretto la Paramount e la Skydance a sfruttare il più possibile le sale PLF degli altri circuiti (ECCO TUTTI I DETTAGLI).

Qua sotto potete ammirare proprio i vari poster PLF di Mission: Impossible 7, insieme a un paio di poster internazionali.

In Mission: Impossible – Dead Reckoning Parte Uno, Ethan Hunt ( Tom Cruise) e la sua squadra dell’IMF si trovano di fronte alla sfida più pericolosa che abbiano mai affrontato: trovare e disinnescare una nuova terrificante arma che minaccia l’ intera umanità. Con il destino del mondo e il controllo del futuro appesi a un filo, la squadra inizierà una frenetica missione in tutto il mondo, per impedire che l’arma cada nelle mani sbagliate. Messo di fronte a un nemico misterioso e onnipotente, tormentato da forze oscure del passato, Ethan sarà costretto a decidere se sacrificare tutto per questa missione, comprese le vite di coloro che gli stanno più a cuore.

La pellicola sarà nei cinema dal prossimo 12 luglio. Trovate tutte le informazioni nella nostra scheda!

