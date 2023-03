Mission: Impossible 7, una proiezione ha fatto “impazzire” gli spettatori secondo il capo della Paramount

In occasione della conferenza Morgan Stanley Technology, Media, and Telecom, l’amministratore delegato della Paramount Bob Bakish ha parlato dei due prossimi capitoli di Mission: Impossible.

La prima proiezione di prova di Dead Reckoning – Parte 1 si è infatti svolta la settimana scorsa e stando a Bakish “il pubblico ha perso la testa“. Ha poi sottolineato che “il film è folle, è avvincente e bellissimo“.

Ha preannunciato, inoltre, che anche l’ottavo capitolo – ora in fase di riprese dopo una capatina a Bari – sarà altrettanto folle: “In una scena Tom cammina all’esterno di un aero… in aria, non su un green screen“.

Per il settimo capitolo di Mission: Impossible dovremo attendere il 14 luglio 2023, mentre per l’ottavo il 28 giugno 2024.

Trovate tutte le informazioni su Mission: Impossible Dead Reckoning – Parte uno nella nostra scheda.

