Nicholas Hoult doveva essere inizialmente l’antagonista principale di Ethan Hunt (Tom Cruise) in Mission: Impossible – Dead Reckoning. A causa di conflitti lavorativi, Hoult ha rinunciato al ruolo e al suo posto è stato ingaggiato Esai Morales nel ruolo di Gabriel, un nemico del passato di Hunt.

In un’apparizione nel podcast Script Apart, il regista del film Christopher McQuarrie ha raccontato come l’uscita di scena di Hoult abbia cambiato l’intera storia:

L’Entità non esisteva come Entità quando la storia è cominciata. Infatti nemmeno Gabriel esisteva. Nick Hoult era stato scelto originariamente come villain del nostro film, perché Tom (Cruise) lo aveva apprezzato molto nell’audizione per Top Gun: Maverick… (Cruise) non pensava fosse giusto per quel film, ma ha riconosciuto che (Hoult) fosse un attore di grande talento. Così abbiamo scelto Nick basandoci solamente su quello, non sapendo seriamente dove la nostra storia andasse a parare. Dead Reckoning Parte Uno sarebbe stato un film molto diverso se la pandemia non avesse eliminato Nick dai giochi. L’abbiamo rimpiazzato con Esai Morales, che ho visto in Ozark — ho pensato fosse un grande villain. Questo ha aperto un mondo di possibilità per il passato di Ethan perché Esai e Tom hanno circa la stessa età… questo ha aperto la porta a questa storia.