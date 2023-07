In una recente intervista Empire Magazine, Chris McQuarrie ha svelato di aver ricevuto un’email particolarmente diretta da parte di un amico di Eddie Hamilton, montatore di Mission: Impossible 7, dopo una proiezione del film.

“Mi ha scritto l’email più brutale che avessi mai letto, non era ostile, ma andava dritto al punto sulle cose che non andavano nel film, sulle cose che lo avevano infastidito e che tanto per cominciare non andava pazzo per i film d’azione” ha spiegato il regista.

“Non era un fan di Mission: Impossible. Quel giorno mi sono svegliato, ho letto quell’email e volevo vomitare. Era così brutale. Mi ha costretto a guardare a certe cose dagli occhi di un’altra persona, che è effettivamente il motivo per cui si fanno i test“.

