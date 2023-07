Il regista Christopher McQuarrie ha parlato con Games Radar di Mission: Impossible 7 e del finale di questa prima parte di Dead Reckoning.

“Dove finisce il film è sempre stato dove volevamo che finisse” ha spiegato il regista riferendosi alla sequenza del treno. “Come finirlo invece è sempre stato un grande mistero per noi, Tom non ci dormiva la notte durante le riprese. Diceva sempre: ‘Non possiamo chiudere con un finale in sospeso, deve essere soffidfacente’, il pubblico deve sentirsi appagato“.

Ha poi aggiunto: “Tom continuava a pensare alla sequenza e aveva tanta ansia all’idea che fosse soddisfacente o troppo aperto. L’abbiamo rivista e definita costantemente“.

È stato quindi importante assicurarsi che la parte uno fungesse comunque da conclusione: “Se concludi con un finale in sospeso, sembra che ci aspettiamo che il pubblico torni, e noi non lo volevamo. La sensazione che volevamo – e che speriamo proviate – è: ‘Ti sfido a non tornare’, volevamo che pensassero: ‘Oh, non vedo l’ora di scoprire cosa succede adesso'”.

Mission: Impossible – Dead Reckoning – Parte uno è al cinema dal 12 luglio.

Tutte le informazioni su Mission: Impossible – Dead Reckoning – Parte uno sono disponibili nella nostra scheda.

