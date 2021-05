Manca poco più di un anno all’uscita di, ma il nuovo numero di Empire Magazine dedica al film di Christopher McQuarrie la cover story, e dopo aver pubblicato le copertine oggi mostra una nuova, suggestiva immagine con Tom Cruise in piedi sulla locomotiva di un treno!

La scena era stata rivelata l’autunno scorso, quando trapelarono online alcune immagini di Cruise sul tetto di un treno in movimento mentre girava una spettacolare sequenza d’azione. Nell’articolo, l’attore parla di quanto è stato complesso girare un blockbuster di questa portata in piena pandemia:

Ho prodotto una quarantina di film, sono stato responsabile di migliaia, se non decine di migliaia di posti di lavoro. Tutti i miei amici nell’industria, persone che si occupano della distribuzione, la mia troupe… mi dicevano: “Cosa faremo? Rischio di perdere la casa!” E così ho detto allo studio e a tutta l’industria: “Torneremo al lavoro. Torneremo tutti al lavoro, gireremo il film in estate e troveremo il modo di farlo in sicurezza”. E così abbiamo girato sette giorni a settimana, gestendo tutte le emozioni delle persone e aiutandole ad affronate questa nuova realtà. […] Abbiamo dovuto creare protocolli tra gli studio e le compagnie di assicurazione, adattarci alle leggi di ciascun paese, spiegando loro come avremmo girato il nostro film. Ci sono stati dei momenti in cui ci è stato detto che non avremmo avuto il permesso. E io continuavo a dire: “Invece ce la faremo”.

Empire spiega che sul set c’era il distanziamento sociale, c’era l’obbligo dell’uso delle mascherine, e la troupe divisa in “bolle”: un make-up artist ogni due attori, i capi dei vari dipartimenti dovevano stare in albergo, guidare verso il set, girare la loro scena e tornare in albergo finché non servivano di nuovo… E c’erano gruppi di cinque persone pronti a fare la quarantena in blocco se uno di loro si ammalava.

Potete vedere la foto qui sotto:

Il settimo episodio arriverà nelle sale americane il 27 maggio del 2022., mentre l’ottavo arriverà il 7 luglio 2023. Nel cast, oltre a Tom Cruise, troveremo Rebecca Ferguson, Hayley Atwell, Pom Klementieff, Vanessa Kirby, Angela Bassett e Shea Whigham. Esai Morales sarà l’antagonista.

Christopher McQuarrie figurerà come regista e sceneggiatore degli ultimi due film della saga (il terzo e il quarto da lui scritti e diretti). Continua poi la partnership con la Skydance di David Ellison, che co-produrrà le pellicole. La Paramount Pictures si occuperà della co-produzione e della distribuzione.

Vi ricordiamo che, quest’anno anno ritroveremo in azione Tom Cruise nel sequel di Top: Gun dove tornerà nei panni di Maverick. Joseph Kosinski, già regista di Oblivion, si è occupato della regia mentre la pellicola è stata scritta da Peter Craig, Justin Marks ed Eric Warren Singer.

