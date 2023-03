Sono finite nell’Artico e a Svalbard le riprese di Mission: Impossible 8. La conferma arriva dal regista in persona Christopher McQuarrie, che su Instagram ci ha tenuto a ringraziare tutti per gli impegni profusi, come potete leggere a seguire:

Questa troupe ha affrontato condizioni più che estreme negli ultimi tre anni di riprese in tutto il mondo. Siamo arrivati qui pronti ad affrontare la sfida più grande, ma ci siamo trovati davanti un posto di contraddizioni incomprensibili; più bello che brutale, più maestoso che minaccioso, più tranquillo che freddo, più fragile che ghiacciato. Siamo arrivati per combattere gli elementi e ci siamo ritrovati sedotti e arresi. Abbiamo fatto ciò che l’ambiente ci ha detto e ci è stato concesso più di quanto avremmo mai sperato. Anche se non per i deboli di cuore, è un posto che ti cambia per sempre, perciò ricordate: non si batte l’Artico. È l’Artico a farti vincere.

Ha poi ringraziato anche i cittadini di Svalbard e ha concluso:

Ora che è finito l’inverno, le cose si fanno serie. L’estate arriverà presto…

Per il settimo capitolo di Mission: Impossible dovremo attendere il 14 luglio 2023, mentre per l’ottavo il 28 giugno 2024.

Trovate tutte le informazioni su Mission: Impossible Dead Reckoning – Parte uno nella nostra scheda.

