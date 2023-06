Per il nuovo numero di Empire, Christopher McQuarrie ha parlato del lavoro sui film di Mission: Impossible, menzionando anche l’ottavo capitolo, girato sia in Sud Africa che nell’Artico.

“Io e Tom cerchiamo sempre di toglierci la roba grossa di mezzo” ha spiegato. “In Sud Africa è stata tosta. La sequenza aerea è…assurda. La cosa da ricordare quando vedrete questo mostro [la parte 1] è che in attesa c’è qualcosa di altrettanto mostruoso“.

Cruise ha spiegato che il suo mantra è sempre: “Possiamo fare di meglio“.

[Chris McQuarrie] sa che è vero. Sin da giovane la gente mi chiedeva: “Allora, adesso cosa fai?”. C’è sempre un’altra montagna da scalare. Sempre.

Ecco anche una nuova foto:

Mission: Impossible 8 — Dead Reckoning Parte 2 è attualmente in fase di stallo a causa dello sciopero degli sceneggiatori in corso. Per il settimo capitolo di Mission: Impossible dovremo attendere il 14 luglio 2023, mentre per l’ottavo il 28 giugno 2024.

Trovate tutte le informazioni su Mission: Impossible Dead Reckoning – Parte uno nella nostra scheda.

