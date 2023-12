Nel prossimo film di Mission: Impossible, a recitare al fianco di Tom Cruise troveremo anche Hannah Waddingham, conosciuta soprattutto per il suo ruolo nella serie Ted Lasso.

L’attrice, in un’apparizione al programma di James Martin Saturday Morning, ha ricordato come è stato recitare al fianco della super star per “5 intensi giorni” sulla portaerei USS George H.W. Bush: il suo sarà infatti un piccolo ruolo nel film conclusivo della saga.

Si è poi scagliata contro chiunque attacchi Tom Cruise, difendendolo a spada tratta:

Devo ammettere che ho un problema serio con chiunque gli vada contro. Lui è senza dubbio uno degli esseri umani più amorevoli, incoraggianti, positivi e stimolanti che abbia mai incontrato. Non è meraviglioso? Non ho tempo per chiunque dica nullità su di lui!

Ricordiamo che Mission: Impossible – Dead Reckoning – Parte Due uscirà nei cinema nel 2025.

