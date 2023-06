In uscita il 12 luglio, Mission: Impossible – Dead Reckoning – Parte uno è uno dei film più attesi della stagione. Ritorna Ethan Hunt interpretato da Tom Cruise con i suoi incredibili stunt e ritorna la squadra che lo accompagna nelle sue missioni impossibili. Tra questi Ilsa interpretata da Rebecca Ferguson.

L’attrice ha rivelato, nel corso di un’intervista con Comic Book alla premiere del film, alcuni dettagli su una scena di combattimento con la spada.

È stata un’altra forma di allenamento. Ciò che c’è di bello quando fai i film di Mission: Impossible è che hai alla base una sorta di trampolino di lancio per l’azione e il movimento. Posso dirti che ho fatto un combattimento con la spada. È stato divertente. Dovevo combattere con una spada, giusto? Quindi devi imparare come combattere con metà spada per la CGI quando le cose vanno avanti. Così quando ci troviamo a stretto contatto, la spada è solo un coltello, ma tu devi muoverlo come se fosse una spada.