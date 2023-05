In una recente intervista con EW, Christopher McQuarrie ha parlato della saga di Mission: Impossible, parlando della possibilità che prosegua oltre l’ottavo capitolo.

“Guarda, siamo ancora girando l’ottavo film e ci sono tanti modi in cui la storia può dipanarsi” ha spiegato. “Quando guardi Mission: Impossible e vedi la squadra che affronta queste avventure, hai anche un assaggio di cosa significa girare un film di Mission: Impossible. C’è un piano, il piano cambia, tutto può andare storto e alla fine magari tutto va per il verso giusto. Ma non puoi capire pienamente dove stai andando finché non ci arrivi“.

Quel che è certo è che il regista ha chiuso con il treni:

Sarò a posto con i treni fino alla fine dei tempi.

Per il settimo capitolo di Mission: Impossible dovremo attendere il 14 luglio 2023, mentre per l’ottavo il 28 giugno 2024.

Trovate tutte le informazioni su Mission: Impossible Dead Reckoning – Parte uno nella nostra scheda.

