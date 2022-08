Il mistero dei templari 3: a breve la sceneggiatura nelle mani di Nicolas Cage

Il franchise de Il Mistero dei templari, che al momento prevede due titoli, Il mistero delle pagine perdute – National Treasure e Il mistero dei templari – National Treasure, è fermo ormai da 15 anni, perché, a detta del suo attore protagonista, Nicolas Cage, gli incassi ottenuti non erano abbastanza alti da giustificare l’investimento per un terzo capitolo. Negli ultimi tempi, però, le cose sembrano decisamente cambiate: lo scorso maggio, il produttore Jerry Bruckheimer aveva confermato che Il Mistero dei templari 3 è in sviluppo. E nei giorni scorsi, in un’intervista con CB per promuovere Top Gun: Maverick, lo stesso Bruckheimer ha fornito un piccolo aggiornamento sui lavori: “Speriamo, stiamo lavorando alla sceneggiatura in questo momento. Speriamo che a [Cage] piaccia, ma è davvero buona. Quindi penso che gliela faremo avere a breve“.

Vi ricordiamo che, nel frattempo, è in sviluppo per Disney+ una serie basata sul franchise, che, tra gli interpreti dei due film, vedrà solamente il ritorno di Justin Bartha. Nicolas Cage non è stato infatti coinvolto al momento, ma i suoi autori continuano a sperare che possa apparire: “Imploreremo e supplicheremo e [faremo] qualsiasi cosa“, ha dichiarato a Deadline la co-creatrice Marianne Wibberley. “Lo avremo in due secondi. È il nostro attore preferito tra tutti. L’abbiamo proposto come Ben Gates prima che fosse Ben Gates. Era la nostra prima scelta“.

Il franchise cinematografico di National Treasure è incentrato sulla figura di Benjamin Gates — interpretato da Nicolas Cage — un crittologo e cacciatore di tesori appartenente a una famiglia di archeologi che cerca di svelare i segreti legati alle figure più importanti del governo della storia americana. Nel cast, accanto a Cage, vi sono anche Diane Kruger, Justin Bartha, Jon Voight e Harvey Keitel.

