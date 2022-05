In occasione di un botta e risposta su Reddit per la promozione di, un utente a chiesto al produttore Jerry Bruckheimer se intende torna a lavorare con

Bruckheimer non solo ha espresso il suo amore per l’attore, ma anche condiviso un aggiornamento su un terzo film di Il mistero dei Templari.

Ecco le sue parole:

Assolutamente, amo Nicolas, è un attore geniale e al momento stiamo lavorando a una sceneggiatura per Il mistero dei Templari.

Le cose sono cambiate da alcuni anni fa, quando Nicolas Cage aveva svelato che la Disney aveva deciso di non procedere con lo sviluppo di un terzo film (nonostante fosse già in sviluppo e ruota attorno al Libro dei Presidenti) perché gli incassi dei primi due episodi, sebbene soddisfacenti e incrementali (347 e 459 milioni di dollari globali), non erano abbastanza alti da giustificare l’investimento.

Ovviamente vi terremo aggiornati su tutti gli sviluppi e vi ricordiamo che è in lavorazione una serie per Disney+ che vedrà solamente il ritorno di Justin Bartha.

