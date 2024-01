In una recente intervista con Deadline, Nicolas Cage ha parlato di Il mistero dei Templari dicendosi sorpreso per l’assenza di un terzo film.

“È uno spasso girare quei film” ha commentato l’attore. “Credo che Jon Turteltaub abbia realizzato dei classici per tutta la famiglia, anche a me piacciono molto“.

Ha poi aggiunto:

Sono ancora colpito per il fatto che la Disney non abbia realizzato un terzo film. I film portavano tanta gioia al pubblico, sono interessanti da un punto di vista storico e sono degni di essere realizzati.[…] Questi film possono dare alle famiglia un’occasione di evasione da quello che magari succede a casa o in ufficio. Li trovo tutti validi.