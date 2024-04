Monkey Man, al cinema dal 4 aprile, rappresenta il debutto di Dev Patel come regista.

All’interno del film Patel è anche attore protagonista e, parlando con Jimmy Fallon, ricorda quando durante le riprese si è rotto una mano.

Tutto quello che poteva andare storto è andato storto. Nella prima scena d’azione, praticamente, la mia co-star mi sta usando come manichino per rompere ogni pezzo di porcellana del bagno, e la mia mano, l’ho sentita spezzarsi. Ho pensato: “Questo non va bene”. Sapevo… Sai, ci sono 450 persone su un’isola, e se cado io, l’intero film cade.