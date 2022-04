Come mai nel trailer dicompariva un murale di Spider-Man con la scritta “assassino”? La sequenza, come è possibile constatare al cinema, non è presente nel film di Daniel Espinosa, così Cinemablend ha chiesto chiarimenti al regista.

La risposta è stata un po’ confusa:

Quell’immagine è solo nel trailer, io in quanto regista mi occupo del film. In quanto fan ho diverse opinioni a riguardo, ma visto che non l’ho messa io lì e che non è nel film, se commentassi la cosa lo farei da fan. Essendo però il regista, verrei accusato di sapere qualcosa, il che non è vero, capite che intendo?

Se sapessi qualcosa, potrei dirvelo, ma non era una mia idea, non so se mi spiego. Vorrei essere onesto e responsabile ma non posso perché non è una mia idea.