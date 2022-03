In una recente intervista con IGN , Daniel Espinosa ha parlato degli effetti visivi disvelando, a sorpresa, di essersi ispirato… ai Pokémon!

Ecco perché secondo il regista:

Ho una figlia di sei anni che ha cominciato ad appassionarsi ai Pokémon, che ho sempre visto nel corso degli anni. Adoro come usino la luce e i colori per esprimere quei poteri.

Morbius nei fumetti lascia sempre una traccia di viola, che in sostanza è composta da sole linee a matita, perciò per il film mi sono ispirato ai Pokémon e ho reso tutto più psichedelico per creare un modo modo di esprimere ed esaltare quei poteri.