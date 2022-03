Durante un’intervista con GamesRadar+ , il regista diDaniel Espinosa ha parlato del suo rapporto cone di come abbia lavorato con lui sul set.

Ecco le parole del regista sull’approccio metodico dell’attore:

Non l’ho quasi mai visto entrare nel ruolo, sul set c’era praticamente Michael Morbius. Non appena usciva dal camerino non era più Jared Leto e non voleva che gli si parlasse come parlavamo a Jared Leto. È un attore davvero dedito.

Per molti versi fa bene, è molto difficile calarsi in quel personaggio perciò restare nei suoi panni per tutto il giorno gli ha dato una certa libertà.

Molte persone quando parlano di Jared fanno riferimento ai suoi sforzi, alle sue difficoltà, ma la cosa divertente del lavorare con Jared è che anche molto alla mano, può fare di tutto.