In una recente intervista con Screenrant ha parlato di, il cinecomic Sony in arrivo il 31 marzo in Italia.

L’attore ha spiegato innanzitutto perché ha scelto di recitare in un altro cinecomic:

L’ho trovata un’occasione per dare vita a un personaggio per la prima volta, una cosa sempre più difficile da fare visto che molti dei personaggi più iconici sono già stati interpretati e portati al cinema. È stato interessante quindi poter partire da zero ed emozionante poter far parte di quello che sta realizzando la Marvel con questi personaggi, trovo il lavoro della Sony incredibile. E poi amo i film di grande intrattenimento, ed è bello che Morbius arrivi solo al cinema, in un momento in cui avvertiamo un piccolo ritorno alla normalità in alcune parti del mondo.

Ha poi parlato del vampiri nella storia del cinema:

Sai, ho sempre amato i vampiri. Amo i romanzi di Anne Rice e uno dei primi film che abbia mai visto è Dracula, quello in bianco e nero. Amo Miriam si sveglia a mezzanotte con David Bowie, è stato un grande film che non molti hanno visto. Per me c’è qualcosa di iconico in questa opportunità, è uno dei ruoli a cui si ambisce ed è fantastico rivisitarlo con una certa chiave. Non parliamo esattamente di un vampiro, ma ci sono dei punti in comune.

Cosa ne pensate? Quanto attendete Morbius, il film con Jared Leto al cinema alla fine di marzo? Se siete iscritti a BadTaste+, potete dire la vostra nello spazio dei commenti a seguire!