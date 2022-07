Dopo aver pubblicato un tutorial su come vedere Tenet su Game Boy Advance, lo Youtuber Wulff Den, in un nuovo video sul suo canale, si è ora occupato di mettere Morbius su Game Boy Color. Se l’operazione per il film di Christopher Nolan voleva essere una risposta all’appello del regista di vederlo sul grande schermo (in un periodo in cui, purtroppo, molte sale erano chiuse a causa della pandemia) per quanto riguarda il cinecomic con Jared Leto, Den si è limitato a commentare di averlo fatto per “qualche ragione”.

“Il piano originale era di mettere Dune su una cartuccia per Game Boy Color, perché il regista di quel film aveva detto cose altrettanto stupide sul fatto che la gente volesse andare al cinema per vedere il suo film su uno schermo più grande possibile“, ha detto Bob Wulff, il creatore dell’account, che poi ha ammesso di essere stato un po’ intimidito dalla portata del progetto, che ha fatto sì che il periodo di interesse (window of relevance) di Dune gli passasse davanti prima ancora di iniziare il lavoro.

