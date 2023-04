Si avvicina l’inizio delle riprese del sequel di Mortal Kombat sono imminenti. A confermarlo il produttore Todd Garner, che recentemente ha commentato con ironia una segnalazione di GeekVibesNation su Twitter. Il sito spiegava che le riprese del film inizieranno a giugno in Australia, e dureranno fino a settembre. Garner ha commentato “mi chiedevo come mai ho un appartamento in Australia…”, confermando quindi la versione.

Del film sappiamo, al momento, poco o nulla, se non che sarà il sequel del blockbuster uscito nel 2021 in piena pandemia: le ultime notizie a riguardo erano arrivate a luglio dell’anno scorso, quando Simon McQuoid è stato confermato alla regia.

Quello che è molto probabile è che il sequel non uscirà direttamente su MAX come capitò con il film originale, ma avrà il privilegio di arrivare prima nelle sale. Molto è cambiato infatti da quando Mortal Kombat ha fatto il suo debutto: nel 2021 i cinema erano ancora soggetti a restrizioni, e la Warner Bros. stava adottando la famigerata strategia chiamata “project popcorn” secondo cui lanciava i propri film in streaming oltre che in sala, in day-and-date. Nel 2022, però, l’azienda è stata ceduta a Discovery con la nascita di Warner Bros. Discovery e il nuovo CEO David Zaslav ha cambiato totalmente strategia, tornando a imporre delle finestre esclusive tra cinema e streaming.

Non sappiamo quanto Mortal Kombat 2 uscirà, ma è probabile che arrivi nella prima parte del 2024. Vi terremo aggiornati!

