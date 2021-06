Il nuovo lungometraggio disarà disponibile dal 7 luglio in Dvd, Blu-ray e 4K UHD (anche in versione steelbook). Dal 30 giugno sarà invece disponibile in versione digitale.

Ecco il comunicato stampa con tutte le informazioni:

arriva

IN DIGITALE DAL 30 GIUGNO e

IN DVD, BLU-RAY™, 4K UHD e STEELBOOK 4K UHD DAL 7 LUGLIO

DISTRIBUITO DA WARNER BROS. HOME ENTERTAINMENT

“Mortal Kombat”, la nuova esplosiva avventura cinematografica ispirata alla celebre saga di videogame, diretta da Simon McQuoid e prodotta da James Wan, arriva in Italia in DVD, Blu-ray™, 4K UHD e Steelbook 4K UHD dal 7 luglio.

Il film sarà inoltre disponibile già a partire dal 30 giugno per l’acquisto digitale su Apple Tv app, Amazon Prime Video, Youtube, Google Play, TIMVISION, Chili, Rakuten TV, PlayStation Store, Microsoft Film & TV.

Da New Line Cinema arriva la nuova avventura cinematografica di “Mortal Kombat”, che porta in vita l’intensa azione della saga di videogame campione di vendite, in tutta la sua brutale gloria, mettendo l’uno contro l’altro i campioni indiscussi e tanto amati dai fan, in una battaglia cruenta e senza esclusione di colpi, che li spingerà al limite. Il film è diretto dal pluripremiato regista australiano Simon McQuoid, al suo debutto nel cinema, e prodotto da James Wan (i film di “The Conjuring”, “Aquaman”), Todd Garner (“Into the Storm”, “Tag”), McQuoid ed E. Bennett Walsh (“Men in Black: International”, “The Amazing Spider-Man 2”).

In “Mortal Kombat”, il campione di MMA Cole Young, abituato a scontrarsi con chiunque per soldi, è ignaro della sua eredità, e del motivo per cui l’arcistregone dell’Outworld, Shang Tsung, abbia inviato il suo miglior guerriero Sub-Zero, un Criomante ultraterreno, a dargli la caccia. Temendo per la sicurezza della sua famiglia, Cole va alla ricerca di Sonya Blade, che è sotto la direzione di Jax, Maggiore delle Forze Speciali che porta anche lui sulla pelle lo stesso marchio del drago con cui Cole è nato. Presto si ritrova nel tempio di Lord Raiden, Antico Dio e Protettore di Earthrealm, che garantisce rifugio a coloro che portano il marchio come il suo. Qui, Cole si allena con i guerrieri esperti Liu Kang, Kung Lao e l’implacabile mercenario Kano, per prepararsi a combattere con i più grandi campioni della Terra, contro i nemici dell’Outworld, in una battaglia in cui è in gioco il destino dell’universo. Riuscirà Cole ad essere abbastanza motivato da scatenare il suo arcana – l’immenso potere custodito nella sua anima – in tempo, non solo per salvare la sua famiglia, ma anche per fermare l’Outworld una volta per tutte?

Il variegato cast internazionale riflette la natura globale del brand, con talenti che spaziano dal mondo del cinema, alla televisione e alle arti marziali. L’ensemble include Lewis Tan (“Deadpool 2”, “Wu Assassins” per Netflix) nel ruolo di Cole Young; Jessica McNamee (“The Meg”) nel ruolo di Sonya Blade; Josh Lawson (“Bombshell”) nel ruolo di Kano; Tadanobu Asano (“Midway”) è Lord Raiden; Mehcad Brooks (“Supergirl” per la TV) è Jax; Ludi Lin (“Aquaman”) è Liu Kang; con Chin Han (“Skyscraper”) nei panni di Shang Tsung; Joe Taslim (“Star Trek Beyond”) in quelli di Bi-Han e Sub-Zero; e Hiroyuki Sanada (“Skyscraper”) nei panni di Hanzo Hasashi e Scorpion. Inoltre sono presenti Max Huang come Kung Lao, e Sisi Stringer come Mileena.

McQuoid ha diretto il film da una sceneggiatura di Greg Russo e Dave Callaham (“Wonder Woman 1984”), da una storia di Oren Uziel (“Mortal Kombat: Rebirth”) e Russo, basato sul videogioco creato da Ed Boon e John Tobias. Richard Brener, Dave Neustadter, Victoria Palmeri, Michael Clear, Jeremy Stein e Larry Kasanoff sono i produttori esecutivi.

Per la trasposizione cinematografica del popolarissimo franchise, McQuoid ha guidato un team di filmmaker australiani e statunitensi, tra cui il direttore della fotografia Germain McMicking (“True Detective”, “Top of the Lake: China Girl”), lo scenografo Naaman Marshall (“Underwater”, “Servant”), i montatori Dan Lebental (“Spider-Man: Far From Home”) e Scott Gray (“Top of the Lake”, “Daffodils”), il supervisore agli effetti visivi Chris Godfrey (“Hacksaw Ridge”), la costumista Cappi Ireland (“Lion”, “The Rover”), ed il coreografo dei combattimenti Chan Griffin. Musiche di Benjamin Wallfisch (“Blade Runner 2049”, i film di “IT”).

New Line Cinema presenta una produzione Atomic Monster / Broken Road: “Mortal Kombat”. Tutte le versioni DVD, Blu-ray, 4K UHD e Steelbook 4K UHD sono già disponibili per il pre-order.

Il primo videogame della saga fu sviluppato da Midway Games e messo sul mercato nel 1992. La trama vedeva una vasta gamma di combattenti provenienti da diciotto differenti reami che si scontravano l’uno contro l’altro in un epico torneo.

Ricordiamo che Mortal Kombat è arrivato al cinema nel 1995 con il film di Paul W.S. Anderson, seguito da Mortal Kombat: Distruzione Totale (1997) e dalla serie uscita nel 2011.

