È morto Albert Pyun, regista del film di Capitan America uscito nel 1990

È morto all’età di 69 anni Albert Pyun, regista del film di Capitan America del 1990 e di altri come Cyborg, Doppio gioco, Un’aliena al centro della Terra, La spada a tre lame e Sogni radioattivi.

A darne la notizia è stata la moglie:

Albert Pyun è morto sabato 26 novembre alle 17:50. Sono stata con lui fino all’ultimo respiro con cui ha smesso di reggere il peso del mondo.

Albert Pyun nacque alle Hawaii nel 1953. Durante il liceo incontrò il leggendario Toshihiro Mifune, star del cinema giapponese, che lo invitò a visitare il Giappone. Pyun accettò e fece uno stage per la serie televisiva Red Beards con protagonista Mifune.

Dopo diverso tempo, tornato alle Hawaii, decise di inseguire i suoi sogni e si trasferì a Los Angeles, debuttando alla regia con La spada a tre lame, il più grande successo della sua carriera.

Prima di morire, come confermato da sua moglie, stava lavorando a due film mai realizzati cercando di trasformarli in una serie tv in sei parti. “Per Albert il fallimento non è mai stata un’opzione“.