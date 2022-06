È morto all’età su 76 anni a Los Angeles dopo un infarto, artista di effetti speciali che lavorò a film come, la conferma è arrivata a Variety

Nato a Frosinone, in Italia, nel 1945, Isidoro Raponi fu allievo per Carlo Rambaldi, leggenda degli speciali, che aveva un laboratorio proprio difronte la libreria della famiglia Raponi. Raponi lavorò con Rambaldi a numerosi film italiani prima di trasferirsi a Los Angeles nel 1975 per lavorare con il suo mentore al remake di King Kong. Con lui continuò a lavorare a film per tutti gli anni ’70 e ’80 a film come Incontri ravvicinati del terzo tipo e Alien.

Fu poi uno degli ideatori e operatori, assieme a Rambaldi, dell’animatronic di E.T. L’extra-terrestre, il film di Steven Spielberg del 1982.

Nel suo curriculum troviamo anche film come Qualcosa di sinistro sta per accadere (1983), L’implacabile (1987), Leonard salverà il mondo (1987), Il padrino – Parte III (1990).

Raponi lascia sua moglie Nina Edelstein e la figlia dal precedente matrimonio, Tiziana Raponi. Il figlio avuto con Edelstein, Daniel, è scomparso nel 2007.