È scomparso all’età di 52 anni Jamie Christopher, aiuto regista amato in tutto il settore che ha lavorato a tutti i film della saga di Harry Potter, ad alcuni film Marvel e a Star Wars: Gli ultimi Jedi.

“Siamo incredibilmente rattristati dalla scomparsa di Jamie” hanno commentato Kevin Feige e Louis D’Esposito dei Marvel Studios. “Ha fatto parte della squadra dei Marvel Studios per oltre un decennio in produzioni come Guardiani della Galassia, Avengers: Age of Ultron, Black Widow e altri“.

Hanno poi aggiunto:

Jamie è entrato ai Marvel Studios come aiuto regista di Thor: The Dark World e visto il lavoro sodo e la sua diligenza è arrivato a essere produttore esecutivo di Doctor Strange nel multiverso della follia e il film di prossima uscita Fantastici Quattro. Ci mancherà tanto.

Il tributo di Rian Johnson a Jamie Christopher

Anche Rian Johnson ha dedicato un post a Jamie Christopher, visto che ha lavorato con l’aiuto regista non solo in Star Wars, ma anche in Cena con delitto – Knives Out:

Jamie era uno dei migliori aiuto registi in circolazione e un buon amico. Quello che rendeva Jamie così speciale era l’amore che aveva per questa professione e per il cinema, ma ancora più importante per la sua troupe. Un grande aiuto regista controlla un set non urlando a squarciagola, ma guadagnandosi il rispetto e l’affetto di una troupe. Jamie era uno dei più grandi in assoluto, lo abbiamo perso troppo presto.

Jamie Christopher lascia sua moglie, Carly, da cui ha avuto un figlio di appena 1 anno, Killeon, e i suoi tre figli avuti dal precedente matrimonio, Stella, Teddy e Phoebe.

Fonte: THR

