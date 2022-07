Il mostro dei mari: il regista spiega perché ha lasciato la Disney dopo 25 anni per passare a Netflix

Il mostro dei mari (qui la nostra recensione) è il nuovo film del regista Chris Williams, che, dopo una lunga carriera alla Disney (per cui ha diretto Bolt, Big Hero 6 e Oceania), ha deciso di tentare una nuova avventura lavorando con Netflix.

In un’intervista con Deadline, Williams ha spiegato il perché di questa scelta e ha raccontato le sfide della lavorazione al film.

Williams ha parlato di come la sua decisione di lasciare la sua precedente compagnia sia stata dovuta a una precisa necessità personale e professionale:

Ho avuto la fortuna di lavorare alla Disney per quasi 25 anni occupandomi di film di cui sono molto orgoglioso, ma c’era un genere che volevo davvero affrontare e che era un po’ al di fuori di quello che la Disney avrebbe fatto. E questo desiderio ha coinciso con un momento della mia vita in cui stavo facendo il punto della situazione, perché ero stato alla Disney per quasi 25 anni ed ero arrivato a metà della mia vita. In quel momento ho pensato che se fossi rimasto ancora un po’, sarei stato condannato a una vita alla Disney per sempre. E non è una cosa negativa, ma volevo che fosse una scelta se davvero fosse andata così.

Mi ero trasferito dal Canada per lavorare alla Disney in giovane età. E mi sono messa a testa bassa a fare il mio lavoro. Volevo imparare a conoscere cos’altro c’era là fuori. Così ho incontrato molti studi diversi. Nel farlo, ho trovato questo impulso come artista: volevo sentirmi in difficoltà. Alla Disney mi sentivo molto a mio agio e venivo trattato molto bene, ma volevo un cambiamento nel vero senso della parola. Volevo, come artista, sfidare me stesso e buttarmi in una situazione molto diversa.