Uscito nel 2002, The Mothman Prophecies – Voci dall’ombra è un horror ispirato a fatti accaduti nel 1967 e basati sulla leggenda dell’uomo falena (Mothman in inglese). A distanza di più di vent’anni dall’uscita del film, il regista Mark Pellington ha anticipato un possibile ritorno sullo schermo della creatura.

Durante l’Eerie Horror Fest tenutosi in Pennsylvania (via Bloody Disgusting), il cineasta infatti ha accennato al fatto che è in programma una serie basata su Mothman Prophecies. “Mothman in streaming è in arrivo“, le sue parole. Al momento non abbiamo notizie in merito, ma Pellington ha promesso che presto saranno rivelati ulteriori dettagli.

The Mothman Prophecies vede protagonista Richard Gere nei panni di un reporter che si reca in una piccola città della Virginia Occidentale per indagare su una serie di strani eventi, tra cui visioni psichiche e l’apparizione di bizzarre entità. Tutto è legato alla creatura leggendaria nota come uomo falena, un essere umanoide visto per la prima volta nell’area di Point Pleasant alla fine degli anni Sessanta. Nel cast anche Laura Linney, Debra Messing e Will Patton.

Cosa ne pensate? Vi piacerebbe vedere una serie basata su Mothman Prophecies? Lasciate un commento!

FONTE: Bloody Disgusting

Classifiche consigliate