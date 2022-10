Mr. Harrigan’s Phone, il regista parla del coinvolgimento di Stephen King

È disponibile da ieri in streaming su Netflix Mr. Harrigan’s Phone, il film diretto da John Lee Hancock (The Blind Side, Saving Mr Banks) basato sul racconto Il telefono del signor Harrigan di Stephen King.

In un’intervista rilasciata a Screen Rant, il regista ha potuto parlare proprio del coinvolgimento di Stephen King nella lavorazione di Mr. Harrigan’s Phone spiegando che:

È stato molto coinvolto. Voleva starsene lontano e lasciare che io realizzassi una cosa mia, ma mi ha fatto anche sapere che, se ne avessi avuto bisogno, lui sarebbe stato a disposizione e, per questo, ho cercato di tratte vantaggio dalla cosa. Quando ho terminato la sceneggiatura, l’ho mandata a lui pensando “Speriamo gli piaccia” perché se ci avesse dato il pollice verso saremmo finiti fuori gioco. Ma apprezzò il tutto. E così, da quel momento in poi, abbiamo avuto una serie di scambi telefonici e via mail che sono stati grandiosi e di notevole supporto.

Poi aggiunge:

Andavamo alla ricerca delle location e, magari, potevo mandargli delle foto in cui eravamo indecisi fra due posti per una determinata location e domandargli quale, secondo lui, fosse quella più appropriata dato che l’aveva ideata lui. Potevamo avere una sua diretta approvazione.

L’apprezzamento critico della pellicola non è stato particolarmente esaltante, anzi. Ora come ora, su Rottentomatoes, Mr. Harrigan’s Phone ha solo il 30% di recensioni positive sulle 30 prese in esame dal sito.

A seguire potete leggere la sinossi:

In una piccola città il giovane Craig (Jaeden Martell) conosce il signor Harrigan, un miliardario anziano e solitario (Donald Sutherland), e i due instaurano un improbabile rapporto di amicizia basato sull’amore condiviso per i libri e la lettura. Quando il signor Harrigan muore, Craig scopre che non tutto se n’è andato con lui e capisce di poter stranamente comunicare con l’amico nella tomba attraverso l’iPhone. Una storia soprannaturale di formazione che mostra che certi legami non si dissolvono mai.

Tratto dal racconto di Stephen King, Mr. Harrigan’s Phone è scritto e diretto da John Lee Hancock e prodotto da Ryan Murphy, Jason Blum e Carla Hacken. Il cast include anche Joe Tippett, Kirby Howell-Baptiste, Cyrus Arnold, Colin O’Brien, Thomas Francis Murphy e Peggy J. Scott.

Cosa ne pensate? Se siete iscritti a BadTaste+ potete dire la vostra nello spazio dei commenti qua sotto!

