Uno dei film più attesi del 2024, Mufasa: The Lion King, è ancora ampiamente avvolto nel mistero. Del nuovo film diretto da Barry Jenkins sappiamo molto poco, se non che sarà un prequel de Il Re Leone incentrato, appunto, su Mufasa.

Proprio perché si tratta di un prequel, stavolta a doppiare il personaggio in originale non ci sarà James Earl Jones, ma Aaron Pierre, che intervistato da Collider ha offerto qualche piccola anticipazione su cosa possiamo aspettarci:

Beh, prima di tutto voglio riconoscere a James Earl Jones il fatto di essere stato di grandissima ispirazione per me. Enorme. Ed è un grande onore calarmi nella sua stessa parte dopo di lui. Penso che la grande differenza, qui, sarà che esploreremo un Mufasa diverso. Quando Sir James Earl Jones lo ha interpretato, Mufasa era al massimo delle sue capacità, seguiva il suo ritmo. Io penso che in questo film esploreremo un Mufasa precedente a quel punto. Com’era questo giovane leone prima di diventare quello che conosciamo? Lo vedremo trovare il suo ritmo, scopriremo come si comporta con se stesso, con la sua comunità e con i suoi cari. Penso che sia questo l’aspetto fondamentale: scoprire se stessi.