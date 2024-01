Nel 2024 bisognerà fare i conti con le conseguenze dei lunghi mesi di sciopero che hanno paralizzato non solo gli sceneggiatori, ma anche gli attori di Hollywood, e di conseguenza con meno blockbuster.

Come analizzato nel nostro articolo, nel 2024 l’ostacolo che terrà a freno gli incassi cinematografici, per cui si prevede una flessione, non sarà la domanda, ma l’offerta di titoli: a causa dei sei mesi di paralisi nella produzione cinematografica per via degli scioperi degli sceneggiatori e degli attori, l’anno venturo i titoli in grado di portare la gente in massa nelle sale saranno di numero inferiore.

La speranza, ovviamente, è che possano esserci sorprese, un po’ come accaduto con il Barbenheimer di quest’anno.

Ecco allora una lista di tutti i maggiori titoli in arrivo al cinema nel corso dell’anno.

Argylle – La superspia – 1 febbraio 2024

Trama – Dalla mente brillante di Matthew Vaughn (del franchise Kingsman e Kick-Ass) nasce Argylle, un thriller di spionaggio acuto, che stravolge la realtà e vi porta in giro per il mondo. Bryce Dallas Howard (Jurassic World) è Elly Conway, autrice solitaria di una serie di romanzi best-seller di spionaggio, la cui idea di felicità è una serata a casa al computer con il suo gatto Alfie. Ma quando le trame dei libri di Elly, incentrate sull’agente segreto Argylle e sulla sua missione di smascherare un’organizzazione criminale globale, iniziano a rispecchiare le azioni segrete di un’organizzazione di spionaggio reale, le tranquille serate a casa diventano un lontano ricordo. Accompagnata da Aiden (il premio Oscar® Sam Rockwell), una spia allergica ai gatti, Elly (che porta Alfie nello zaino) corre per il mondo cercando di stare un passo avanti agli assassini, mentre il confine tra il mondo immaginario di Elly e quello reale inizia a svanire.

Dune – Parte due – 28 febbraio 2023

Trama – “Dune – Parte due” esplora il mitico viaggio di Paul Atreides che si unisce a Chani e ai Fremen sul sentiero della vendetta contro i cospiratori che hanno distrutto la sua famiglia. Di fronte alla scelta tra l’amore della sua vita e il destino dell’universo conosciuto, Paul intraprende una missione per impedire un terribile futuro che solo lui è in grado di prevedere.

Ghostbusters – Minaccia glaciale – 28 marzo 2024

Trama – In Ghostbusters: Minaccia Glaciale, la famiglia Spengler torna dove tutto è iniziato, l’iconica caserma dei pompieri di New York, e si unisce agli Acchiappafantasmi originali che hanno sviluppato un laboratorio di ricerca top-secret per portare la lotta ai fantasmi a un livello superiore. Quando la scoperta di un antico artefatto scatenerà una forza malvagia, i vecchi e nuovi Ghostbusters dovranno unire le forze per proteggere la loro casa e salvare il mondo da una seconda era glaciale.

Godzilla e Kong – Il nuovo impero – 12 aprile 2024

Trama – L’epica battaglia continua! Il Monsterverse cinematografico di Legendary Pictures dà seguito allo scontro esplosivo di “Godzilla vs. Kong” con una nuovissima avventura che vedrà l’onnipotente Kong e il temibile Godzilla combattere fianco a fianco contro una colossale minaccia sconosciuta che si cela nel nostro mondo, mettendo a dura prova la loro stessa esistenza… e la nostra. “Godzilla e Kong – Il nuovo Impero” approfondisce ulteriormente le storie e le origini di questi due Titani, nonché i misteri di Skull Island, tra gli altri, svelando la mitica battaglia che ha contribuito a forgiare questi esseri straordinari e li ha legati per sempre all’umanità.

Il regno del pianeta delle scimmie – 22 maggio 2024

Trama – Il regista Wes Ball dà nuova vita all’epico franchise ambientato diverse generazioni dopo il regno di Cesare, in cui le scimmie sono la specie dominante che vive in armonia e gli umani sono costretti a vivere nell’ombra. Mentre un nuovo tirannico leader delle scimmie costruisce il suo impero, una giovane scimmia intraprende uno straziante viaggio che la porterà a mettere in discussione tutto ciò che conosceva sul passato e a fare scelte che definiranno un futuro sia per le scimmie che per gli umani.

The Fall Guy – 1 maggio 2024

Trama – È uno stuntman e, come tutti nella comunità degli stuntman, viene fatto esplodere, colpito con armi da fuoco, schiantato, lanciato attraverso le finestre e fatto cadere dalle altezze più elevate, tutto per il nostro intrattenimento. E ora, dopo un incidente che ha quasi messo fine alla sua carriera, questo eroe della classe operaia deve rintracciare una star del cinema scomparsa, risolvere una cospirazione e cercare di riconquistare l’amore della sua vita mentre continua a svolgere il suo lavoro quotidiano. Cosa potrebbe andare per il verso giusto?

Furiosa: A Mad Max Saga – 23 maggio 2024

Trama – Mentre il mondo va in rovina, la giovane Furiosa viene strappata dal Luogo Verde delle Molte Madri, e cade nelle mani di una grande Orda di Motociclisti guidata dal Signore della Guerra Dementus. Attraversando le Terre Desolate, si imbattono nella Cittadella presieduta da Immortan Joe. Mentre i due tiranni si battono per il predominio, Furiosa deve sopravvivere a molte prove e mettere insieme i mezzi per trovare la strada di casa.

Ballerina – 7 giugno 2024

Trama – Diretto da Len Wiseman (la saga di Underworld), Ballerina racconta le avventure di un’assassina addestrata nella tradizione dei Rom Russi nella stessa “accademia di danza classica” frequentata da John Wick in gioventù, e vedrà il coinvolgimento anche di star della saga come Keanu Reeves, Ian McShane, Lance Reddick, Anjelica Huston e Gabriel Byrne, Catalina Sandino Moreno e Norman Reedus.

Bad Boys 4 – 14 giugno 2024

A Quiet Place: Giorno 1 – 28 giugno 2024

Il film è ambientato prima dei fatti narrati nel primo film, tratto da un’idea di John Krasinski. La pellicola è diretta da Michael Sarnoski (Pig), subentrato dopo l’abbandono del progetto da parte di Mike Nichols (Midnight Special). Nel cast Lupita Nyong’o, Joseph Quinn, Alex Wolff, Djimon Hounsou e Denis O’Hare.

Alien: Romulus – 16 agosto 2024

Della trama si sa che seguirà un gruppo di giovani persone su un mondo lontano, che si ritrovano a confrontarsi con la forma di vita più terrificante nell’universo. Il film sarà ambientato tra il primo e il secondo film della saga.

Beetlejuice 2 – 6 settembre 2024

Nel cast ritroveremo, oltre a Michael Keaton, anche Winona Ryder e Catherine O’Hara, insieme ai nuovi arrivati Justin Theroux e Jenna Ortega. Nulla sappiamo sulla trama, ma la versione più recente della sceneggiatura è stata scritta da Al Gough e Miles Millar, creatori di Mercoledì.

Il gladiatore 2 – 22 novembre 2024

Nella pellicola, ambientata 12-15 anni dopo rispetto ai fatti narrati nel primo film, Paul Mescal interpreta la versione adulta di Lucio, figlio di Lucilla, che nel primo film era interpretato da Spencer Treat Clark.

Wicked: Parte uno – 27 novembre 2024

Diretto da Jon M. Chu, Wicked verrà diviso in due parti, la prima in arrivo a novembre 2024, la seconda un anno dopo.

Nel cast ci sono Ariana Grande come Glinda, Cynthia Erivo come Elphaba e Jonathan Bailey come Fiyero. La sceneggiatura è stata scritta dal compositore e autore Stephen Schwartz e dalla librettista Winnie Holzman: basato sul romanzo di Gregory Maguire Strega: Cronache dal Regno di Oz in Rivolta, il musical è stato visto da 50 milioni di spettatori provenienti da tutto il mondo.

Mufasa: Il re leone – 20 dicembre 2024

Il regista ha spiegato che “Mufasa è la storia delle origini di uno dei più grandi re delle Terre del Branco e sarà una storia raccontata in diverse linee temporali“ e che passato e presente si “fonderanno” per raccontare la storia del papà di Simba e non solo, considerato che il blockbuster mostrerà inevitabilmente anche una versione più giovane di Scar.

Cosa ne pensate? Qual è il vostro film più atteso? Ditecelo nei commenti!

