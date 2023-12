Rispetto ad annate passate, il 2024 si preannuncia un anno particolarmente modesto per i cinecomic in arrivo al cinema, principalmente per due motivi.

Il primo è che per tutta una serie di ragioni (tra cui gli scioperi a Hollwyood, ma non solo), per la prima volta dal 2012 i Marvel Studios porteranno al cinema un solo film di supereroi, e cioè Deadpool 3; il secondo motivo è la fine dell’Universo DC che ha trovato conclusione con Aquaman e il regno perduto e che riprenderà vita sotto una nuova veste soltanto a partire dal 2025 con Superman: Legacy di James Gunn.

Da notare che, sempre alla luce di slittamenti vari, la Sony porterà al cinema quest’anno ben tre cinecomic.

Ecco allora una lista in ordine di uscita di tutti i film di supereroi in arrivo nel 2024.

Madame Web – 14 febbraio

Madame Web – La trama

“Nel frattempo, in un altro universo…”, Madame Web è la storia delle origini di una delle eroine più enigmatiche dei fumetti Marvel. Dakota Johnson interpreta la protagonista, Cassandra Webb, un paramedico di Manhattan con poteri di chiaroveggenza. Costretta a confrontarsi con alcune rivelazioni del suo passato, stringe un legame con tre giovani donne destinate a un futuro straordinario ma che dovranno sopravvivere a un presente pieno di minacce.

Deadpool 3 – 26 luglio 2024

Deadpool 3 è il primo cinecomic del Mercenario Chiacchierone prodotto dai Marvel Studios. Nel cast non solo Ryan Reynolds e Hugh Jackman, ma anche altri ritorni come Morena Baccarin (Vanessa), Stefan Kapicic (Colosso), Rob Delaney (Peter) e Leslie Uggams (Blind Al) e le nuove reclute Emma Corrin e Matthew Macfadyen.

Kraven: Il cacciatore – 29 agosto 2024

Kraven: Il cacciatore racconta la violenta storia della nascita e del destino di uno dei villain più iconici della Marvel. Ambientato prima della sua famigerata vendetta contro Spider-Man, Aaron Taylor-Johnson interpreta il protagonista di questo film vietato ai minori di 14 anni.

Joker: Folie à Deux – 2 ottobre 2024

Poco o nulla sappiamo del film se non che buona parte della trama dovrebbe svolgersi presso il manicomio criminale di Arkham e che si tratterà di un musical. Accanto a Joaquin Phoenix questa volta troveremo anche Lady Gaga nei panni di Harley Quinn.

Venom 3 – 8 novembre 2024

A dirigere il lungometraggio c’è Kelly Marcel, sceneggiatrice e produttrice dei primi due capitoli cinematografici sul simbionte Marvel. Tom Hardy torna nel cast affiancato da Chiwetel Ejiofor e Juno Temple.

Cosa ne pensate? Qual è il vostro cinecomic più atteso del 2024?

