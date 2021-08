LEGGI: tutto su My Hero Academia nella sezione fumetti

Sono passati tre anni da quando la Legendary Pictures ha annunciato di essere al lavoro su un film live action della celebre serie manga e anime, e finalmente sembra che qualcosa stia iniziando a muoversi. Proprio mentre il terzo film animato spin-off arriva nei cinema giapponesi, Variety conferma che è stato trovato un regista per il lungometraggio.

Si tratta di Shinsuke Sato, già autore della sceneggiatura di un altro adattamento live action da un manga/anime, ovvero Bleach. Non solo: ha diretto film tratti da altri manga come Princess Blade, Gantz, I am a Hero, Kingdom, Death Note: Light Up the New World e Inuyashiki. È anche autore della sceneggiatura e della regia di Alice in Borderland, serie trasmessa da Netflix e già rinnovata per una seconda stagione. Nel caso del film di My Hero Academia, sarà il suo primo progetto in lingua inglese.

Il manga originale, serializzato sul Weekly Shōnen Jump, è scritto e disegnato da Kōhei Horikoshi. La Legendary si occuperà della produzione con Alex Garcia e Jay Ashenfelter in qualità di supervisori, mentre Ryosuke Yoritomi seguirà il tutto per conto della Shueisha, la casa editrice nipponica che pubblica il manga. Toho distribuirà il film in Giappone.

Questa la trama del manga (via Wikipedia):

Izuku Midoriya, uno studente delle scuole medie affascinato dagli Hero fin dalla più tenera età, ha sempre sognato un giorno di entrare a far parte di questa cerchia, ispirato soprattutto dalle gesta dell’impavido All Might, l’hero più potente mai esistito e considerato da tutti come il simbolo della pace. Tuttavia Izuku è un ormai raro essere umano nato senza Quirk, ragion per cui egli viene continuamente deriso dai suoi coetanei che lo chiamano dispregiativamente Deku (デク?). Izuku però non si arrende e, pur non essendo dotato di poteri, cerca lo stesso di seguire sempre il suo ideale di giustizia, tanto che un giorno il suo ardore verrà notato da All Might stesso, il quale deciderà di donargli il suo Quirk: il One For All. Ciò gli permetterà dopo molto tempo di inseguire concretamente il suo sogno ed entrare, sempre sotto la ala protettrice di All Might, divenuto il suo mentore, nella prestigiosa scuola per supereroi: il Liceo Yuei ( 雄 ゆう 英 えい 高 こう 校 こう Yūei Kōkō?, chiamato alternativamente Liceo U.A.). Qui Midoriya farà la conoscenza di molti preziosi amici e numerosi rivali, imparerà a gestire il suo potere e capirà cosa significhi veramente essere un supereroe.

Fonte: Variety