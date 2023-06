Inizierà a ottobre 2023 nel campus di Roma di NABA, Nuova Accademia di Belle Arti il nuovo Master Accademico in Screenwriting for Series, che propone un programma didattico intensivo sulla scrittura seriale attraverso il quale, tra teoria e pratica progettuale, accorciare la distanza tra i diplomati e il mondo professionale.

Il Master, per il quale sono aperte ora le iscrizioni, ha come obiettivo quello di formare i futuri professionisti nell’ambito della scrittura per l’audiovisivo dando loro gli strumenti per affrontare un mondo in continua evoluzione (e internazionalizzazione) contribuendo allo sviluppo di progetti seriali. Quella che una volta era la figura dello sceneggiatore ora si è arricchita di diverse altre professionalità, tra cui lo story editor, lo script consultant, l’head of development e persino il producer o il creative producer, e prevede una conoscenza approfondita di come funziona l’industria dell’audiovisivo. Per questo motivo, un confronto costante sullo sviluppo del corso è avvenuta proprio con WGI, Writers Guild Italia.

Master in Screenwriting for Series: il piano di studi

Il Master fa parte del Dipartimento di Progettazione e Arti Applicate, Area Media Design and New Technologies, è bilingue (italiano e inglese), parte a ottobre 2023 per la durata di un anno e si svolgerà nel campus di NABA a Roma.

Gli studenti sviluppano competenze professionali grazie a un piano di studi che affianca insegnamenti di natura teorica (esplorazioni tematiche e analisi di testi audiovisivi) a workshop pratici su progetti specifici di sceneggiature e “bibbie” per serie.

Durante il Master gli studenti avranno quindi l’opportunità di:

Comprendere e codificare i temi della contemporaneità e valorizzarli traducendoli in solidi elementi narrativi audiovisivi;

Analizzare in modo critico la scrittura nelle produzioni nazionali e internazionali per produrre sceneggiature seriali;

Operare con autonomia nella stesura di sceneggiature e gestire il lavoro in team nelle writers room per realizzare progetti secondo standard professionali.

Master in Screenwriting for Series: i requisiti

Per accedere al Master è necessaria una laurea triennale o un Diploma Accademico di primo livello. Vi è una fase di selezione che prevede la valutazione del curriculum e del portfolio (che includa testi di vario tipo, non necessariamente sceneggiature) ed eventualmente un colloquio.

Nei prossimi giorni vi proporremo una nostra intervista con i due responsabili del corso Francesca Staasch, Advisor Leader del Master, e Vincenzo Cuccia, Media Design and New Technologies Area Leader.

Per maggiori informazioni sul corso potete fare riferimento al sito NABA.

Classifiche consigliate