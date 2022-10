Nasce DC Studios, James Gunn e Peter Safran alla guida!

David Zaslav ha preso finalmente la sua decisione: il capo di Warner Bros. Discovery ha scelto James Gunn e Peter Safran per guidare la neonata divisione DC Studios. Insieme, il regista e il produttore saranno co-presidenti e co-amministratori delegati dell’etichetta che rimpiazzerà DC Films (che era guidata da Walter Hamada, il quale ha appena lasciato i suoi incarichi) e realizzerà film, serie tv e animazione utilizzando le proprietà intellettuali della DC.

La notizia di un rimpiazzo di Hamada era attesa, ma è la prima volta che un regista fa un salto di carriera di questo tipo, diventando un dirigente di una major. James Gunn assume sulle sue spalle una responsabilità grandissima, a un anno e mezzo dall’insuccesso commerciale di The Suicide Squad – Missione Suicida (che tuttavia era stato acclamato dalla critica), seguito poi dall’apprezzatissima serie tv Peacemaker. Avrà chiaramente un ruolo più creativo, affiancato da una figura più dirigenziale come Peter Safran (già produttore di film come Shazam! e Aquaman oltre che dei successi horror della saga di The Conjuring). Entrambi comunque continueranno a dirigere e produrre, rispettivamente, progetti in autonomia. Secondo le fonti citate dall’Hollywood Reporter, i contratti dei due saranno di quattro anni, e Gunn dovrà lavorare in esclusiva per la DC, dirigendo occasionalmente un film dello studio. DC Studios riporterà direttamente a Zaslav e condividerà varie risorse della neonata Warner Bros. Discovery. Gunn e Safran lavoreranno quindi a braccetto con Channing Dungey di Warner Bros. TV, Casey Bloys di HBO ed HBO Max, Kathleen Finch di US Networks Group, Pam Lifford a capo della divisione prodotti di consumo e David Haddad di Warner Interactive Entertainment. È un modello insomma lontano a quello dei Marvel Studios, guidati da una figura sola come Kevin Feige, e più vicino a quello della Pixar, con una sorta di “brain trust”.

In un primo momento, ricorderete, Zaslav e i due co-chair della Warner Films Michael De Luca e Pam Abdy avevano scelto Dan Lin per guidare la DC, ma i piani sono saltati. L’idea è chiaramente quella di gestire la produzione cinematografica, televisiva e streaming della DC in maniera coerente, anche se si tratta di un universo in cui coesistono progetti molto diversi tra loro. Per esempio, sembra che il sequel di Joker diretto da Todd Phillips non verrà toccato a livello creativo dalla DC Films, e verrà supervisionato direttamente da De Luca e Abdy. Meno chiaro il destino dei progetti legati al Batman di Matt Reeves.

Gunn e Safran prenderanno le redini di DC Studios e di tutti i progetti in lavorazione a partire dal 1 novembre. Finora, De Luca e Abdy avevano preso decisioni creative su film come Black Adam, The Flash e Aquaman e il regno perduto, seguendone la postproduzione e le riprese aggiuntive. Ora sarà il turno dei nuovi dirigenti.