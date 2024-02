In un’intervista con Vanity Fair, Natalie Portman ha riflettuto sullo stato attuale dell’industria cinematografica.

Secondo l’attrice, stiamo assistendo a un cambiamento radicale che ha i suoi lati positivi:

C’è una liberazione nel fatto che la tua arte non sia un’arte popolare. Puoi davvero esplorare ciò che ti interessa. Diventa molto più una questione di passione che di commercio. Ed è interessante anche per fare attenzione a che non diventi qualcosa di elitario. Credo che tutte queste forme d’arte, quando diventano meno popolari, debbano iniziare a chiedersi: “Per chi lo facciamo ancora?“.

La cosa che colpisce è il declino del cinema come forma primaria di intrattenimento. Ora è molto più di nicchia. Se chiedi a qualcuno dell’età dei miei figli di parlare di star del cinema, non conosce nessuno rispetto alle star di YouTube o altro.

Portman poi aggiunge:

È sorprendente anche perché c’è stata questa democratizzazione della creatività, in cui i guardiani sono stati declassati e tutti possono creare cose e vengono fuori talenti incredibili. E l’accessibilità è incredibile. Se vivevi in una piccola città, come quando sono cresciuta io, non potevi accedere al grande cinema d’autore. Ora sembra che se hai una connessione a Internet, puoi accedere a qualsiasi cosa. È piuttosto strano che allo stesso tempo si abbia la sensazione che sempre più persone possano vedere il tuo strano film d’autore grazie alla sua straordinaria accessibilità. Sono le due facce della medaglia.