Le riprese ripartiranno nel 2022, nel frattempo i filmmaker continueranno il lavoro dietro le quinte:

Abbiamo tantissimo lavoro da fare nel frattempo. Coogler è tornato, ed è un grande partner.

Ovviamente si è soffermato sul significato che avrà questo film dopo la scomparsa di Chadwick Boseman, e sulla sua responsabilità:

Penso che questo film abbia una pressione decisamente diversa addosso, ovviamente, per via della perdita di Chadwick che è stata inattesa. La necessità di spiegare ciò che è successo, in termini narrativi, è una sfida per certi versi senza precedenti per noi. Quindi a parte il concetto di voler fare “un grande film divertente di intrattenimento”, e il riportare sul set gli attori del primo film, dobbiamo concentrarci molto su come rendere onore al suo lascito e raccontare una storia che non “sfrutti” la cosa (non lo faremmo mai e poi mai) ma che parta dalle basi di ciò che amava di Black Panther e di ciò che della sua esperienza ha conferito al progetto, ovviamente in maniera interessante, realistica, meritata e naturale. Perché penso che guarderemo questo film in due modi: puro intrattenimento, ma anche catarsi. Dobbiamo essere consapevoli di questi due sguardi, nel realizzarlo.

Sarà un film molto diverso. È una cosa di cui parliamo spesso. Nel bene o nel male, ciò che Eternals sta facendo è dimostrare che possiamo fare diversi tipi di cose. Siamo consapevoli di quanta roba facciamo… E siamo molto consapevoli delle tipologie di film che abbiamo fatto in passato. Ora ci concentreremo su come rendere Doctor Strange in the Multiverse of Madness un film molto diverso da Thor: Love and Thunder, diverso da Black Panther Wakanda Forever, diverso da The Marvels, diverso da Ms. Marvel o Hawkeye. Sono tante cose.

Ricordiamo che l’uscita di Black Panther: Wakanda Forever è stata recentemente spostata dall’8 luglio 2022 all’11 novembre 2022. Diretto da Ryan Coogler, il film vedrà nel cast Letitia Wright, Danai Gurira e Daniel Kaluuya oltre che Dominique Thorne. La storia non seguirà ovviamente più le vicende di T’Challa, ma la produzione “onorerà l’eredità di Chadwick Boseman” scegliendo di non affidare il ruolo ad un altro attore. Il sequel “continuerà a esplorare il mondo incredibile di Wakanda e tutti i personaggi diversificati e ricchi presentati nel primo film“.