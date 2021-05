Secondo quanto rivelato da Deadline (Il trono di spade) e(Tron: Legacy) sono stati scelti per essere i protagonisti di, nuovo thriller/horror prodotto dalla Screen Gems che sarà diretto da Jessica M. Thompson.

Ispirato al Dracula di Bram Stoker The Bride è un thriller horror contemporaneo che segue la storia di una giovane donna che viene corteggiata per poi sentirsi mancare la terra sotto ai piedi, rendersi conto di essere nel bel mezzo di una gotica cospirazione.

Blair Butler ha scritto la sceneggiatura revisionata dalla stessa Jessica M. Thompson (che ha anche scritto l’incipit originale). Emile Gladstone produrrà il progetto.

Prossimamente vedremo Nathalie Emmanuel in Army of Thieves, prequel di Army of the Dead di Zack Snyder e in Fast & Furious 9. Negli scorsi anni abbiamo visto l’attrice nei panni di Missandei nella serie Il trono di spade.

Tra i lavori di Garrett Hedlund ricordiamo Dirt Music, Dreamland, Triple Frontier, Pan – Viaggio sull’isola che non c’è e Tron: Legacy.

Cosa ne pensate di questo nuovo progetto con Nathalie Emmanuel e Garrett Hedlund? Diteci come sempre la vostra nei commenti qua sotto!