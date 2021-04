Deadline riporta in esclusiva che, attore della commedia Hulu intitolata, sarà nel cast di, il secondo film dei Marvel Studios atteso per quest’anno dopo

Al momento non è ancora chiaro il ruolo per cui è stato scelto, ma va detto che oramai le riprese sono terminate e che è in corso la post-produzione in vista dell’uscita a settembre.

Il film Shang-Chi and the Legends of the Ten Rings uscirà il 3 settembre 2021 e avrà per regista Destin Daniel Cretton (Il castello di vetro) su uno script di Dave Callaham (Wonder Woman 1984, Spider-Man: Un Nuovo Universo). Sarà il terzo film Marvel del 2021 dopo Gli Eterni e Black Widow con Scarlett Johansson e Florence Pugh.

La pellicola doveva arrivare a luglio ma il suo posto è stato preso da Black Widow dopo lo slittamento.

Tony Leuing interpreterà il Mandarino mentre Simu Liu sarà il protagonista del lungometraggio. Nel cast anche Awkwafina.

Il personaggio è stato creato nel 1973 da Steve Englehart (testi) e Jim Starlin (disegni).

Quanto attendete il cinecomic Marvel Studios con protagonista Simu Liu in arrivo nelle sale quest’anno? Ditecelo nei commenti!