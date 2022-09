Ottobre non è ancora cominciato ma è già tempo di pensare ad Halloween, specie per Netflix, la celeberrima piattaforma streaming, che ha già inaugurato l’hub speciale dedicato ai film e alle serie Tv horror.

L’area, battezzata “Streams & Screams” negli USA e Horror da urlo per il mercato italiano, propone una ricca selezione di produzioni originali Netflix e non suddivisi attraverso più aree: Horror adolescenziali, Zombie vampiri e ghoul, Tesori nascosti horror, Halloween per famiglie, Slasher e serial killer, Questo posto è terrificante, Classici moderni horror, Horror reinventato, Stregoneria e magia nera, Horror intellettuali, Commedie di Halloween.

Potete raggiungere l’hub di Halloween presente su Netflix cliccando sull’immagine qua sotto:

Restando in tema, vi ricordiamo che il prossimo 24 settembre si terrà la nuova edizione di Tudum, l’evento globale targato Netflix grazie al quale sarà possibile scoprire quello che il colosso dello streaming ha in serbo per i mesi a venire.

