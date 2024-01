Ancora una volta Netflix si porta a casa un prezioso bottino, assicurandosi i diritti esclusivi per la distribuzione dei film dello studio di animazione giapponese, Studio Ponoc.

TheWrap riporta infatti che Netflix è riuscito a siglare un accordo pluriennale per la distribuzione dei titoli dello studio nipponico, fondato da Yoshiaki Nishimura (prima produttore per lo Studio Ghibli) nel 2015 e che, come riporta un comunicato, “riflette l’obiettivo del suo fondatore di un nuovo inizio per un’animazione di scala mondiale creata in Giappone e che possa ispirare e intrattenere pubblico da tutto il mondo”.

Il primo film distribuito da Netflix per Studio Ponoc sarà The Imaginary, in uscita quest’anno.

Nella sinossi ufficiale leggiamo che “il film porterà sullo schermo la profondità della creatività e dell’umanità attraverso gli occhi della piccola Amanda e del suo amico immaginario, Rudger. Le loro fantastiche avventure – create nella soffitta di casa – li porteranno a scoprire un mondo magico fatto di creature e posti mai visti prima, ma poi una forza sinistra e misteriosa minaccerà di distruggere il loro mondo immaginario e il legame della loro amicizia“.

