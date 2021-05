Netflix,con la sua casa di produzione Denver and Delilah ehanno stretto un accordo per un nuovo progetto incentrato sulla parità di genere.

Caro, regista di Mulan, ma anche di altri film come Whale Rider, McFarland, USA, e The Zookeeper’s Wife, dirigerà il film incentrato su alcune delle migliori surfiste al mondo che lottano per gareggiare nei concorsi di surf su onde giganti.

La pellicola sarà basata sull’articolo del New York Times Magazine “The Fight For Gender Equality In One of the Most Dangerous Sports on Earth” scritto da Daniel Duane e da Bianca Valenti, Andrea Moller, Paige Alms e Keala Kennelly.

Becky Johnston sta scrivendo la sceneggiatura che seguirà quattro donne che formano un legame molto profondo mentre praticano il surf nei punti più pericolosi al mondo e mentre lottano per la parità di diritti per gareggiare nei concorsi più rinomati.

Theron, AJ Dix e Beth Kono produrranno il progetto per la Denver and Delilah assieme a Caro.

Charlize Theron sarà prossimamente nel film Netflix intitolato The School For Good And Evil, tratto dalla serie di romanzi di Soman Chainan arrivati in Italia con il titolo “L’accademia del bene e del male” che si ambienta in una scuola in cui gli studenti sono allenati per essere eroi o villain.

Fonte: Deadline